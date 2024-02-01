Мусин рассказал о поразительных успехах Казахстана в цифровизации

На площадке форума Digital Almaty 2024 1 февраля состоялось совещание руководителей министров и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, каких успехов Казахстан добился в цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития 1 февраля, в совещании участвовали руководители и представители министерств стран ШОС, которые отвечают за развитие информационно-коммуникационных технологий, а также дипломаты. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МЦРИАП Багдат Мусин.

"Казахстан достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии ИТ, уверенно лидируя среди стран Центральной Азии. Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста, составляющим 5%", – заявил Багдат Мусин.

Министр добавил, что Казахстан зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в области GovTech. Казахстанское "электронное правительство" занимает высокие места в мировых рейтингах. Казахстан даже начал помогать с цифровизацией другим странам региона и в рамках поддержки дружеских отношений предоставил GovTech-решения Таджикистану.

Багдат Мусин напомнил что в стране работают успешные IT-стартапы от резидентов международного технопарка Astana Hub. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева опыт Astana Hub начали масштабировать и уже открыли 12 региональных технопарков.



"Преимущество и привлекательность Astana Hub для международных компаний – это визовые и налоговые преференции, экстерриториальность, возможность регистрации онлайн, а также запуск акселерационных программ. Среди регионов Центральной Азии Astana Hub стал первым партнером программы Google for Startups, в рамках которой разработана совместная акселерационная программа Silkway Accelerator. Результат за два года сотрудничества – это увеличение количества компаний-выпускников в два раза, эти компании уже вышли на рынки Ближнего Востока, США и Европы. По сравнению с девятью месяцами 2022 года (190,5 млн долларов) экспорт IT-услуг увеличился на 99%, что составляет за девять месяцев 2023 года – 373,4 млн долларов". Багдат Мусин

Министр предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартапов и IT-компаний. Основными целями такого альянса, по его словам, станут обмен опытом и стартап-проектами, создание общего венчурного фонда, обучение совместным программам, а также прочие формы совместной работы.

Еще одно обозначенное им направление сотрудничества – строительство волоконно-оптических линий связи с использованием транзитного потенциала Казахстана. Оно поможет расширить участие стран ШОС в международном рынке транзита данных. Багдат Мусин предложил рассмотреть возможность строительства оптоволоконной линии, соединяющей страны организации по линии Россия – Казахстан – Иран с выходом к Индийскому океану.

Министр добавил, что в рамках национального проекта "Доступный Интернет" в Казахстане построят крупные дата-центры для обработки и хранения транзитного трафика. Он предложил внедрить в стране совместные проекты со странами ШОС – от создания совместных группировок спутников до разработки цифровых платформ.

"Позиционирующий себя как социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, а также создающий благоприятные условия для лучшей жизни Казахстан открыт и призывает к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации, цифровых решений в сфере GovTech, в том числе обмена опытом и знаниями в сфере ИИ, со странами-участниками ШОС", – резюмировал Багдат Мусин.

На совещании представители стран ШОС обменялись лучшими практиками в сфере цифровизации, обсудили актуальные вызовы и перспективы, обратили внимание на проблему "цифрового разрыва" и договорились укреплять налаженные связи. Следующее совещание пройдет в Китае в 2025 году.

Ранее Багдат Мусин заявлял, что его ведомство готово за два месяца разработать систему массового оповещения населения о ЧС.