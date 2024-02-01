Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мусин рассказал о поразительных успехах Казахстана в цифровизации

Мусин рассказал о поразительных успехах Казахстана в цифровизации Фото: primeminister.kz
На площадке форума Digital Almaty 2024 1 февраля состоялось совещание руководителей министров и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, каких успехов Казахстан добился в цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития 1 февраля, в совещании участвовали руководители и представители министерств стран ШОС, которые отвечают за развитие информационно-коммуникационных технологий, а также дипломаты. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МЦРИАП Багдат Мусин.

"Казахстан достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии ИТ, уверенно лидируя среди стран Центральной Азии. Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста, составляющим 5%", – заявил Багдат Мусин.

Министр добавил, что Казахстан зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в области GovTech. Казахстанское "электронное правительство" занимает высокие места в мировых рейтингах. Казахстан даже начал помогать с цифровизацией другим странам региона и в рамках поддержки дружеских отношений предоставил GovTech-решения Таджикистану.

Багдат Мусин напомнил что в стране работают успешные IT-стартапы от резидентов международного технопарка Astana Hub. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева опыт Astana Hub начали масштабировать и уже открыли 12 региональных технопарков.

"Преимущество и привлекательность Astana Hub для международных компаний – это визовые и налоговые преференции, экстерриториальность, возможность регистрации онлайн, а также запуск акселерационных программ. Среди регионов Центральной Азии Astana Hub стал первым партнером программы Google for Startups, в рамках которой разработана совместная акселерационная программа Silkway Accelerator. Результат за два года сотрудничества – это увеличение количества компаний-выпускников в два раза, эти компании уже вышли на рынки Ближнего Востока, США и Европы. По сравнению с девятью месяцами 2022 года (190,5 млн долларов) экспорт IT-услуг увеличился на 99%, что составляет за девять месяцев 2023 года – 373,4 млн долларов". Багдат Мусин

Министр предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартапов и IT-компаний. Основными целями такого альянса, по его словам, станут обмен опытом и стартап-проектами, создание общего венчурного фонда, обучение совместным программам, а также прочие формы совместной работы.

Еще одно обозначенное им направление сотрудничества – строительство волоконно-оптических линий связи с использованием транзитного потенциала Казахстана. Оно поможет расширить участие стран ШОС в международном рынке транзита данных. Багдат Мусин предложил рассмотреть возможность строительства оптоволоконной линии, соединяющей страны организации по линии Россия – Казахстан – Иран с выходом к Индийскому океану.

Министр добавил, что в рамках национального проекта "Доступный Интернет" в Казахстане построят крупные дата-центры для обработки и хранения транзитного трафика. Он предложил внедрить в стране совместные проекты со странами ШОС – от создания совместных группировок спутников до разработки цифровых платформ.

"Позиционирующий себя как социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, а также создающий благоприятные условия для лучшей жизни Казахстан открыт и призывает к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации, цифровых решений в сфере GovTech, в том числе обмена опытом и знаниями в сфере ИИ, со странами-участниками ШОС", – резюмировал Багдат Мусин.

На совещании представители стран ШОС обменялись лучшими практиками в сфере цифровизации, обсудили актуальные вызовы и перспективы, обратили внимание на проблему "цифрового разрыва" и договорились укреплять налаженные связи. Следующее совещание пройдет в Китае в 2025 году.

Ранее Багдат Мусин заявлял, что его ведомство готово за два месяца разработать систему массового оповещения населения о ЧС.

Читайте также

Появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане
Появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане
"Нацфонд – детям": стало известно, кто первым подал заявку на использование средств
"Нацфонд – детям": стало известно, кто первым подал заявку на использование средств
Казахстанские абитуриенты смогут сдать ЕНТ пять раз
Казахстанские абитуриенты смогут сдать ЕНТ пять раз
Никита Дробны
МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: