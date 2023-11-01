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Прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября

Прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября Фото: unsplash
Прогноз погоды в Казахстане на четверг, 2 ноября 2023 года, предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части территории республики под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

"Лишь на западе, северо-западе, юге страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по стране прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода со 2 по 4 ноября 2023 года в целом в Казахстане, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

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