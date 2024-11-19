Снегопад, гололед и туман: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 20 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами туман.

Ночью на западе, юге Карагандинской области гололед. В Караганде днем гололед.

Ночью в центре, на востоке Улытауской области временами сильный снег. Гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ночью временами сильный снег, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области туман. Днем на юге, востоке области гололед.

Ночью в центре Кызылординской области гололед. В центре, на севере, юге области туман. В Кызылорде временами туман.

В Жетысуской области ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области туман. Ночью на западе, севере, в центре области, днем на севере, востоке области гололед. В Уральске ночью и утром туман. Ночью гололед.

На западе, севере, востоке Мангистауской области туман.

Днем на западе, севере Костанайской области гололед. На севере, западе, юге области туман. В Костанае днем гололед, туман.

Ночью и утром на западе, юге Актюбинской области туман.

В горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег), ночью гололед. На северо-западе, юге области гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром гроза. Временами туман. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области сильный снег. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, юге области, порывы 15-20, днем 15-20, на юге области 23 м/с. В Петропавловске 21 ноября метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге, западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром туман.

Ранее сообщалось, что сильные осадки и гололед ожидаются в Казахстане 20 ноября.