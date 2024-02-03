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Переименуют ли Щучинск в Абылай хан – ответ акима Акмолинской области

Переименуют ли Щучинск в Абылай хан – ответ акима Акмолинской области Фото: ortcom.kz
На встрече с представителями СМИ аким Акмолинской области Марат Ахметжанов высказался о переименовании города Щучинск в Абылай хан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик sinegor.kz, аким отметил, что нужно изучить этот момент и понять, мнение ли это всего населения либо одного человека. Пока необходимости в переименовании лично он не видит.

"Этот вопрос должен быть предметом тщательного обсуждения, общественных слушаний, после этого есть не мнение одного человека, а мнение большинства населения. Соответствующую инициативу вносят в маслихат. И потом принимается решение. А так таких вопросов о переименовании населенных пунктов на повестке дня нет", – сказал Марат Ахметжанов.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области поселок Ленинский официально переименован в Атамекен. Небольшое поселение знаменито тем, что там родился казахстанский музыкант Адиль Жалелов, известный как Скриптонит. 

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Ахметжанов Марат Акмолинская область Щучинск
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