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Законодательство РК

87 таблеток трамадола пытались передать в колонию в Атырау

обертки Фото: freepik
87 таблеток трамадола обнаружили в мясе, который хотели передать в колонию №15 в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Начальник оперативного отдела мужской колонии Атырау Муратбек Бермаханов, запрещенные предметы были обнаружены 29 января в автомобиле "Газель", принадлежащей РГП "Енбек Батыс", пишет ATYRAU ONLINE.

Машина везла в закрытое учреждение продукты питания. При проверке в мясе был обнаружен спрятанный сверток, с двумя флаконами с психотропными лекарствами (87 таблеток трамадола).

мясо

Фото: Telegram/guwonline

психотропные лекарства

Фото: Telegram/guwonline

По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ч.2 ст. 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

В Атырау воспитатель инклюзивного детского сада ударила ребенка во время занятия. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.

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