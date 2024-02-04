87 таблеток трамадола пытались передать в колонию в Атырау
Начальник оперативного отдела мужской колонии Атырау Муратбек Бермаханов, запрещенные предметы были обнаружены 29 января в автомобиле "Газель", принадлежащей РГП "Енбек Батыс", пишет ATYRAU ONLINE.
Машина везла в закрытое учреждение продукты питания. При проверке в мясе был обнаружен спрятанный сверток, с двумя флаконами с психотропными лекарствами (87 таблеток трамадола).
Фото: Telegram/guwonline
Фото: Telegram/guwonline
По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ч.2 ст. 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
В Атырау воспитатель инклюзивного детского сада ударила ребенка во время занятия. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.