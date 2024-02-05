Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 6 по 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", неустойчивая погода сохранится на большей части страны.
"По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который способствует выпадению обильных осадков:
- в северных регионах преимущественно в виде снега,
- в южных регионах – в виде дождя и мокрого снега", – рассказали синоптики.
Также сообщается, что ожидаются усиление ветра с метелью, гололед и туман.
"В температурном фоне резких изменений не ожидается", – добавили в РГП "Казгидромет".
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