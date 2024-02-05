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Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 6 по 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неустойчивая погода сохранится на большей части страны.

"По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который способствует выпадению обильных осадков:

  • в северных регионах преимущественно в виде снега,
  • в южных регионах – в виде дождя и мокрого снега", – рассказали синоптики.

Также сообщается, что ожидаются усиление ветра с метелью, гололед и туман.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на февраль 2024 года. Подробности по ссылке.

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