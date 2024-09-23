Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 24 по 26 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что казахстанцам стоит достать теплые вещи и подготовиться к резкому похолоданию.
"В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки – дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С".РГП "Казгидромет"
На остальной территории, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков.
"По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман".РГП "Казгидромет"
По данным гидрометцентра, температура воздуха понизится днем:
- на западе страны до +18+26°С;
- на севере, востоке до +5+10°С;
- в центре до +7+15°С;
- на юге до +12+20°С;
- в горных районах до +2+10°С.
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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.
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