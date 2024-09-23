Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане

Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:25 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 24 по 26 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что казахстанцам стоит достать теплые вещи и подготовиться к резкому похолоданию.

"В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки – дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С".РГП "Казгидромет"

На остальной территории, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков.

"По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, температура воздуха понизится днем:

  • на западе страны до +18+26°С;
  • на севере, востоке до +5+10°С;
  • в центре до +7+15°С;
  • на юге до +12+20°С;
  • в горных районах до +2+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:25
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:25

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

Читайте также

Астана, отопление, когда подключат
Заявление о включении отопления сделали в акимате Астаны
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК
В Москве парень разрушил могилу Александра Маслякова
Могилу Александра Маслякова разрушили на Новодевичьем кладбище
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: