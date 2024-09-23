Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 24 по 26 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что казахстанцам стоит достать теплые вещи и подготовиться к резкому похолоданию.

"В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки – дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С". РГП "Казгидромет"

На остальной территории, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков.

"По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, температура воздуха понизится днем:

на западе страны до +18+26°С;

на севере, востоке до +5+10°С;

в центре до +7+15°С;

на юге до +12+20°С;

в горных районах до +2+10°С.

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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.