Актобе накрыл буран

В Актобе с 6 февраля 2024 года бушует непогода. Жителей и гостей города попросили соблюдать меры безопасности и не выезжать на дороги без особой надобности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, в населенных пунктах Актобе временно приостановлены снегоуборочные работы из-за снижения видимости на дорогах.

Отмечено, что работы будут возобновлены, как только погода улучшится.

"Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы. По адресу Авиагородок,1/1 произошел срыв кровли. Будут произведены демонтажные работы". Пресс-служба акимата Актобе

Из-за этого власти обращаются к жителям и просят соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в Актюбинской области произошел ряд аварийно-спасательных и поисковых работ.

Также в аэропорту Алии Молдагуловой задерживаются четыре рейса. А учащихся Актюбинской области из-за непогоды перевели на онлайн-обучение.

Департамент по ЧС Актюбинской области рекомендует следовать следующим правилам перед тем, как отправиться в зимнюю поездку: