Актобе накрыл буран
Фото: pxhere
В Актобе с 6 февраля 2024 года бушует непогода. Жителей и гостей города попросили соблюдать меры безопасности и не выезжать на дороги без особой надобности, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы городского акимата, в населенных пунктах Актобе временно приостановлены снегоуборочные работы из-за снижения видимости на дорогах.
Отмечено, что работы будут возобновлены, как только погода улучшится.
"Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы. По адресу Авиагородок,1/1 произошел срыв кровли. Будут произведены демонтажные работы".Пресс-служба акимата Актобе
Из-за этого власти обращаются к жителям и просят соблюдать меры безопасности.
Кроме того, в Актюбинской области произошел ряд аварийно-спасательных и поисковых работ.
Также в аэропорту Алии Молдагуловой задерживаются четыре рейса. А учащихся Актюбинской области из-за непогоды перевели на онлайн-обучение.
Департамент по ЧС Актюбинской области рекомендует следовать следующим правилам перед тем, как отправиться в зимнюю поездку:
- внимательно изучить прогноз погоды;
- уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения;
- при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов;
- укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации.
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