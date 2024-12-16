Кадры легендарной гостиницы "Казахстан" в тумане очаровали Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел легендарную алматинскую гостиницу "Казахстан" в ночном тумане, сообщает Zakon.kz.
Красивое видео он 16 декабря разместил на своей странице в Instagram.
"Красавица гостиница "Казахстан" в ночном тумане. Видели когда-нибудь такое?" – задал вопрос подписчикам Доценко.
Армия фанатов снова была очарована очередным шедевром фотографа:
- Просто огонь! А что там за всполохи справа как молнии?
- Я там своей супруге предложение делал. Восхитительное видео!
- Вы гениальный человек!
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript