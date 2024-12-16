Кадры легендарной гостиницы "Казахстан" в тумане очаровали Казнет

Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел легендарную алматинскую гостиницу "Казахстан" в ночном тумане, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео он 16 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Красавица гостиница "Казахстан" в ночном тумане. Видели когда-нибудь такое?" – задал вопрос подписчикам Доценко.

Армия фанатов снова была очарована очередным шедевром фотографа:

Просто огонь! А что там за всполохи справа как молнии?

Я там своей супруге предложение делал. Восхитительное видео!

Вы гениальный человек!

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе".