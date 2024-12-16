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Общество

Кадры легендарной гостиницы "Казахстан" в тумане очаровали Казнет

Кадры легендарной гостиницы &quot;Казахстан&quot; в тумане очаровали Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 22:15 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел легендарную алматинскую гостиницу "Казахстан" в ночном тумане, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео он 16 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Красавица гостиница "Казахстан" в ночном тумане. Видели когда-нибудь такое?" – задал вопрос подписчикам Доценко. 

Армия фанатов снова была очарована очередным шедевром фотографа: 

  • Просто огонь! А что там за всполохи справа как молнии?
  • Я там своей супруге предложение делал. Восхитительное видео!
  • Вы гениальный человек!

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе". 

Айсулу Омарова
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