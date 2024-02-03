Снег с метелью и сильный ветер ожидаются в Казахстане 3 февраля
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода во субботу, 3 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды.
"Ожидается снег с метелью, на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед", – отметили синоптики.
Ранее сообщалось, что неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается в Алматы на следующей неделе.
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