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Законодательство РК

Снег с метелью и сильный ветер ожидаются в Казахстане 3 февраля

Снег с метелью и сильный ветер ожидаются в Казахстане 3 февраля Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода во субботу, 3 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды.

"Ожидается снег с метелью, на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед", – отметили синоптики. 

Ранее сообщалось, что неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается в Алматы на следующей неделе.

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Диана Абдуллаева
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