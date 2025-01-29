Новый циклон надвигается на Казахстан
Так, ожидается облачная погода с осадками в виде снега и дождя.
30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируются сильные снегопады, метель, порывистый ветер и туман.
На юге, юго-востоке страны в это время – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями.
"Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до -20…-28°C.
Днем уже 1 февраля столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.
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Ранее сообщалось, что с 29 по 31 января 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода. Синоптики РГП "Казгидромет" обещают похолодание в Астане до 22 градусов. В Алматы и Шымкенте будет не так холодно, но снег с гололедом все же неизбежны.