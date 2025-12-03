Ей было всего 23 года: Минздрав выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера в Алматы

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила соболезнования в связи с гибелью в ДТП фельдшера скорой медицинской помощи Насибы Джанабаевой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что девушке было всего 23 года.

"С глубокой скорбью восприняла новость о трагической гибели фельдшера скорой медицинской помощи Джанабаевой Насибы Мухтаровны, погибшей при исполнении служебного долга. Насиба была совсем молодой – всего 23 года, четыре месяца назад она пришла работать в Службу скорой помощи Алматы. За это короткое время она проявила себя как ответственный, добросовестный, отзывчивый медицинский работник, всегда готовый прийти на помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Насибы Мухтаровны, ее коллегам и всему медицинскому сообществу Алматы", – написала Альназарова.

Она также отметила, что в министерстве девушку всегда будут помнить за ее профессионализм, доброту и преданность своему делу.

Ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали водители и пассажиры обоих авто.