Крупный банк обратился к казахстанцам

Казахстанцы не перестают удивлять наивностью и рассылают сообщения о возможных выплатах и акциях. На этот раз в Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователю обещают выплату в размере 50 тысяч тенге от крупного банка, сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, якобы акция действует в течение нескольких недель, а чтобы получить денежные средства, нужно перейти по реферальной ссылке.

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что на официальном сайте Halyk Bank нет информации о выплатах. Также ничего подобного нет на страницах в соцсетях банка.

В службе поддержки клиентов подчеркивают, что это действуют мошенники:

"Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, SMS-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков".

Стоит отметить, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт. Это фишинговая ссылка.

Злоумышленники таким способом получают доступ к конфиденциальной информации пользователей. Им становятся известны логины и пароли от приватных аккаунтов, мобильного банкинга и др.

"Рассылка от имени Halyk Bank о выплате в размере 50 тысяч тенге – это фейк", – сказано в заключении.

В середине января 2024 года аналитики отмечали, что в Казахстане растет количество мошенничеств и мошенников, число жертв таких преступлений тоже растет.