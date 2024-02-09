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Крупный банк обратился к казахстанцам

Крупный банк обратился к казахстанцам Фото: Zakon.kz
Казахстанцы не перестают удивлять наивностью и рассылают сообщения о возможных выплатах и акциях. На этот раз в Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователю обещают выплату в размере 50 тысяч тенге от крупного банка, сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, якобы акция действует в течение нескольких недель, а чтобы получить денежные средства, нужно перейти по реферальной ссылке.

Крупный банк обратился к казахстанцам

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что на официальном сайте Halyk Bank нет информации о выплатах. Также ничего подобного нет на страницах в соцсетях банка.

В службе поддержки клиентов подчеркивают, что это действуют мошенники:

"Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, SMS-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков".

Стоит отметить, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт. Это фишинговая ссылка.

Злоумышленники таким способом получают доступ к конфиденциальной информации пользователей. Им становятся известны логины и пароли от приватных аккаунтов, мобильного банкинга и др.

"Рассылка от имени Halyk Bank о выплате в размере 50 тысяч тенге – это фейк", – сказано в заключении.

В середине января 2024 года аналитики отмечали, что в Казахстане растет количество мошенничеств и мошенников, число жертв таких преступлений тоже растет.

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