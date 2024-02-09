Юный казахстанец создал мобильное приложение против буллинга

Школьник из Туркестанской области Марк Ринк создал мобильное приложение против буллинга. Об этом сегодня, 9 февраля 2024 года, рассказали в отделе образования Толебийского района, сообщает Zakon.kz.

Каждый пятый казахстанский школьник в возрасте 11-15 лет часто становится жертвой либо участником буллинга. В настоящее время данное явление широко распространено в школах по всему миру.

На эту актуальную проблему обратил внимание ученик седьмого класса школы-гимназии №5 города Ленгер Марк Ринк, который решил внести свой вклад в борьбу с буллингом. Его проект – мобильное приложение "Stop, bullying" – принял участие в районном и областном этапах конкурса исследовательских проектов и творческих работ "Зерде" среди учащихся 2-7 классов.

В отделе образования Толебийского района отметили, что проект семиклассника завоевал призовые места и заинтересовал многих.

Приложение позволяет учащимся анонимно сообщать об издевательствах, причиняемых взрослыми или сверстниками. Получив такое сообщение, школьный психолог, классный руководитель принимают меры по предотвращению буллинга, проводят профилактическую разъяснительную работу.

Как подчеркнул юный создатель, не секрет, что школьники подвергаются буллингу со стороны агрессивных учеников.

"Часто те ребята, над кем издеваются, не рассказывают другим об этой ситуации, боясь огласки. Сегодня почти у каждого ребенка есть мобильный телефон. Они могут анонимно отправлять сообщения о буллинге через мое мобильное приложение на электронную почту и Telegram-канал взрослых. Таким образом, можно привлечь внимание к проблеме и предотвратить различные неприятные ситуации", – объяснил Марк Ринк.

Мобильное приложение "Stop, bullying" школьник создал под руководством преподавателя информатики этой же школы-гимназии Ольги Ринк.

Фото: Отдел образования Толебийского района Туркестанской области

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