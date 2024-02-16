Юный казахстанец создал "умный термометр"

Школьник из Абайской области Мирон Забара своими руками сделал "умный термометр". Устройство предусматривает постоянный контроль температуры у людей с ограниченными возможностями и детей. Так, в случае повышения температуры на мобильный телефон приходит оповещение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 февраля 2024 года в областном управлении образования, Мирон Забара учится в 10 классе в Мало-Владимировской средней школе Бескарагайского района. При создании "умного термометра" он использовал для чертежной модели микроконтроллер, плату, потенциометр, датчик температуры LM 35, LED-экран, пьезоэлемент и соединительные провода.

Фото: пресс-служба Управления образования Абайской области

"Сначала я изучил свойство термометра, затем перешел к технической стороне разработки. После, были проведены лабораторные исследования и дальнейший процесс создания термометра. Теперь это современное и доступное устройство можно применять как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Надеюсь, мое доступное в применении устройство будет оказывать помощь детям и пожилым людям". Мирон Забара

В будущем, проводя эксперименты с руководителем своего проекта Асел Кунанбаевой, Мирон хочет продвинуть данный проект. А именно, планирует усилить устройство датчиками, измеряющими частоту сердечных сокращений человека и показывающих уровень артериального давления.

Это еще одно достижение в копилку казахстанских школьников. Ведь в конце 2023 года ученики из Шымкента создали бактерии, поедающие пластик.