Рост заболеваемости коронавирусом отметили в Астане

Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге 14 февраля рассказала об эпидситуации по коронавирусу в столице, передает Zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова отметила, что в целом эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в столице стабильная, город продолжает находиться в "зеленой" зоне.

"При этом хочу обратить внимание на то, что есть незначительный рост заболеваемости. По статистике, в декабре выявлен 61 случай, в январе 74 и за первую неделю января уже 25 случаев коронавирусной инфекции в городе. В стационаре находятся 3 пациента, остальные лечатся амбулаторно". Сархат Бейсенова

По ее словам, последнее секвенирование вируса в пробах пациентов в Астане проведено в декабре прошлого года. Новых штаммов не выявлено, циркулирует все тот же Омикрон.

9 февраля 2024 года Сархат Бейсенова объясняла, зачем в Астане вновь вводят масочный режим.