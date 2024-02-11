Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актюбинской области из-за бурана рожениц доставили в больницу на спецтехнике

спасатели и роженицы Фото: скриншот видео
МЧС поделилось очередным видео из Актюбинской области, где бушует непогода, сообщает Zakon.kz.

В ходе выполнения аварийно-спасательных работ в Актюбинской области три роженицы были доставлены из села в больницу.

Доставить рожениц в буран помогли спасатели Данарбек Имангазин, Каршыга Шуленбаев, Нуржан Жусупов и Оналбаев Айкын.

Ранее МЧС сообщало, что 938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что возобновили движение для грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения Самара–Шымкент по направлению Богетсай –Хромтау – Актобе.

Читайте также

эвакуированные
938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды
Роман Тореханов
Что известно о новом начальнике службы охраны президента
В каких городах РК 11 февраля обещают неблагоприятные метеоусловия
В каких городах РК 11 февраля обещают неблагоприятные метеоусловия
Мухит Турсынали
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: