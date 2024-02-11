В Актюбинской области из-за бурана рожениц доставили в больницу на спецтехнике

МЧС поделилось очередным видео из Актюбинской области, где бушует непогода, сообщает Zakon.kz.

В ходе выполнения аварийно-спасательных работ в Актюбинской области три роженицы были доставлены из села в больницу.

Доставить рожениц в буран помогли спасатели Данарбек Имангазин, Каршыга Шуленбаев, Нуржан Жусупов и Оналбаев Айкын.

Ранее МЧС сообщало, что 938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что возобновили движение для грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения Самара–Шымкент по направлению Богетсай –Хромтау – Актобе.