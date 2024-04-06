В Актюбинскую область доставили понтонно-мостовой парк

В ночь на 6 апреля в Актюбинскую область из города Конаев доставили понтонно-мостовой парк, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в ближайшее время конструкцию установят в Уилском районе Актюбинской области. Это необходимо для восстановления транспортного сообщения.

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5 апреля официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева сообщила, что на пассажирском поезде осуществляется эвакуация жителей Кульсары в Атырау.