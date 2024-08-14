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Проблему с помещением для водителей скорой помощи в Буландынском районе решат – акимат Акмолинской области

станция скорой помощи Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 18:49 Фото: Алма Байгужина
Проблема с условиями в помещении для водителей скорой помощи в Буландынском районе, ранее вызвавшая жалобы, находится в процессе решения, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Акмолинской области рассказали, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания станции скорой медицинской помощи уже подготовлена и сейчас проходит государственную экспертизу. Ожидается, что она будет завершена к концу сентября текущего года, после чего будет подана бюджетная заявка на капитальный ремонт.

В 2023 году в здании скорой медицинской помощи был проведен текущий ремонт, в ходе которого были обновлены комнаты для водителей и для приема пищи, а также отремонтирован водопровод. На данный момент канализация не функционирует, но ее ремонт включен в проектно-сметную документацию.

"Мы понимаем важность обеспечения комфортных условий для работы наших медицинских сотрудников. Проблема, связанная с помещением для водителей скорой помощи, находится на контроле и уже предпринимаются шаги для ее решения. После завершения всех необходимых процедур в ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту здания скорой помощи", – отметили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Кроме того, на 2025 год запланирован капитальный ремонт зданий Буландынской районной больницы и поликлиники, что существенно улучшит условия работы и оказания медицинской помощи в регионе.

Ранее стало известно, что свыше 2000 человек будут обеспечены чистой питьевой водой в Акмолинской области.

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