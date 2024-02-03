Избившего водителя "скорой помощи" мужчину арестовали на два месяца

Подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю "скорой помощи" Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Аstana, 28 января суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал.

Ранее сообщалось, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя "скорой помощи" после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.

На избиение водителя "скорой помощи" 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи и назвал данный случай вопиющим.

Позже водитель "скорой помощи" Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности".