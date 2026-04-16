События

В Алматы ливень, а в Караганде снег: капризы апрельской весны обсуждает Казнет

В Алматы дождь, а в Караганде снег: капризы апрельской весны обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:56 Фото: акимат Алматы
16 апреля казахстанцев застала врасплох непогода. Особенно капризной она оказалась в Алматы и Караганде, сообщает Zakon.kz.

Зима вернулась в Караганду и Темиртау, города засыпало апрельским снегом.

"В Караганде и Темиртау 16 апреля неожиданно выпал снег. Несмотря на середину весны, улицы вновь покрылись белым покровом. В соцсетях горожане активно делятся видео: заснеженные дворы, дороги и крыши домов выглядят так, будто на календаре снова зима", – публикуют паблики.

Зная, что на календаре весенний месяц, а еще вчера погода радовала теплом, люди встревоженно заявляют об апокалипсисе.

Для других же это стало сюрпризом, но не поводом для паники, а больше для шуток.

"Когда убрал подальше все зимние вещи, снег красиво приветствует тебя", – шутят местные жители.

Один из казахстанских блогеров по имени Ержан даже собрал самые "горячие" комментарии.

"В соцсетях местные жители начали делиться фото, видео и шутками о погоде. Среди самых обсуждаемых комментариев: "Кто там орал "жарко, отопление вырубайте"! Нате вам", "Мы уже спали, апокалипсис прозевали. Встали, только снег лежит", "Бывало, что у нас в Караганде и в июне снег выпадал. Ничего страшного". Некоторые даже нашли плюсы в погодном сюрпризе. Один из пользователей написал: "Пыль накрыло в Темиртау, дышать легче! В-третьих, это красиво, снег белый на траве зеленой!" – пишет автор публикации.

Однако снегопады оказались вовсе не веселыми для спасателей. Сотрудники МЧС уже спасли семь человек, в их числе четверых детей. В Карагандинской области, в 20 км от Темиртау, на 232-м км автодороги Астана – Караганда – Алматы автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете.

"Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали застрявшее транспортное средство на очищенный участок дороги. После этого автомобиль продолжил движение по маршруту Караганда – Астана. Пострадавших нет, в медицинской помощи не нуждались".МЧС РК

Непогода обрушилась и на восток страны. Регион накрыл белоснежный снегопад.

"16 апреля. Думали, что снег так быстро растаял. Думали, в чем же подвох", – говорится на видео.

Полицейские предупредили, что 16-17 апреля на территории области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха, выпадение снега с дождем, а также густой туман, что может привести к гололедице.

"В связи с этим Департамент полиции области Абай просит воздержаться от дальних поездок, если в этом нет крайней необходимости, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий".ДП области Абай

Зато казахстанцев подразнили туристы из Борового, которые наслаждаются солнцем и теплом.

"Солнышко, небо синее, немного морозно, свежий воздух. Птички щебечут. Вообще, супер. Воздух – чистый, кристальный. Такая шикарная погода", – показал в видео мужчина.

А коммунальные службы Алматы с утра заявили, что готовы к ливням, но уже после обеда некоторые улицы все же оказались под водой. Например, алматинец Рашит Ильясов в своем блоге рассказал, что улица Жангир хана подтоплена.

"Вода местами уже собирается на дороге. И это только начало. Уже сейчас видно, как ливневки не везде справляются. Синоптики предупреждают: 16 апреля в Алматы ожидается сильный дождь – до 17 мм, с грозой и порывистым ветром до 15-18 м/с. Завтра, 17 апреля, тоже расслабляться не стоит – снова дождь (до 12 мм), гроза и ветер до 18 м/с. Коммунальные службы, конечно, подготовились: вывели больше сотни единиц техники, мотопомпы, ассенизаторы. Но по факту – если ливень усилится, локальных подтоплений, похоже, не избежать".Рашит Ильясов

В городе фиксируют не только подтопления. Так, в ДЧС Алматы сообщили: 16 апреля в 12:08 в дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Алмалинском районе по ул. Кабанбай батыра, угол ул. Желтоксан, упало аварийное дерево и перекрыло проезжую часть.

"Незамедлительно на место для расчистки проезжей части дороги направлены спасатели Службы спасения. В настоящее время производится распил дерева, очистка территории. Пострадавших нет, припаркованные автомобили не повреждены", – поделились спасатели.

Фото: ДЧС Алматы

Между тем в Алматы более 2,7 тыс. рабочих и спецтехника задействованы для реагирования на осадки. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

Читайте также
"Отключаем отопление!": аким Караганды пошутил над жалобами на горячие батареи
15:36, Сегодня
"Отключаем отопление!": аким Караганды пошутил над жалобами на горячие батареи
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
17:31, 26 апреля 2024
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Ливень в Алматы: были ли последствия и как отработали службы
09:42, 10 апреля 2026
Ливень в Алматы: были ли последствия и как отработали службы
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
15:32, Сегодня
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
15:15, Сегодня
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
14:54, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
14:50, Сегодня
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
