В Астане за два дня выпало осадков больше месячной нормы

Двое суток в Астане идет ливень, залповый дождь и крупный град. По данным Казгидромета, за это время выпало 48 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков. То есть количество осадков за данный период превысило полуторамесячную норму, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата столицы, все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: gov.kz

По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они находятся на местах и ведут работы по откачке. При этом астанчан предупреждают, что дождь будет идти еще несколько часов.

В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:

по пр. Туран от ул. Керей и Жанибек хандар в сторону пр. Улы Дала; по ул. Хусейн Бен Талал в сторону пр. Улы Дала; по пр. Улы Дала от пр Кабанбай Батыра и ул. Айтматова; ул. Нажимеденова от ул. Тауелсиздик до ул. Аманжолова.

"Призываем граждан по возможности не выезжать в такую непогоду. Отметим, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, откачке вод, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Косшы затопило дождевыми водами.