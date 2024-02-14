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Законодательство РК

Безопасность детей в интернете: как с этим борются в Казахстане и США

Относительно проекта закона США о безопасности детей в интернете Фото: pxhere
Принятый в 2022 году закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации" на стадии обсуждения в Парламенте вызвал широкий общественный резонанс и критику международного сообщества.

Основная озабоченность международных НПО сводилась к критике действий правительства, получившего дополнительные полномочия по ограничению доступа к социальным сетям, интернет-ресурсам и т.д.

Интересно, что на этом фоне ряд великих демократий мира сами пытаются отрегулировать национальные интернет-пространства и сделать их максимально безопасными для подрастающего поколения своих стран. Так, например, в США в начале этого года американские конгрессмены представили порядка шести законопроектов по усилению регулирующих функций уполномоченных органов по защите детей и подростков в интернете.

Один из законопроектов – закон о безопасности детей в интернете (the Kids Online Safety Act) – требует от онлайн-служб по умолчанию включать самые высокие настройки конфиденциальности и безопасности для пользователей младше 18 лет.

Онлайн-сервисы, такие как социальные сети, сайты видеоигр и приложения для обмена сообщениями, должны будут принять "разумные меры" для предотвращения вреда, включая онлайн-запугивание, преследование, сексуальную эксплуатацию, анорексию, членовредительство и хищнический маркетинг, несовершеннолетним, которые используют их платформы.

Законопроект вызывает обеспокоенность со стороны гражданского сектора и технологических компаний.

Washington Post отмечает, что американский союз гражданских свобод и Electronic Frontier Foundation, группа по защите цифровых прав выступили против этого на основании свободы слова. В частности, группы утверждают, что определение вреда в законопроекте настолько широкое и расплывчатое, что это может привести к тому, что социальные сети и другие приложения будут подвергать цензуре контент по политически поляризующим вопросам, таким как репродуктивное здоровье или гендерная идентичность.

NetChoice (в состав которой входят технологические компании, в том числе Meta, Google и Amazon) утверждает, что закон "неконституционно расплывчат" в описании того, что представляет собой "наилучшие интересы детей", и заставит компании заниматься "инвазивным сбором данных", требуя от них оценивать возраст пользователей.

"Законодатели быстро понимают, что проверка возраста для лиц младше 18 лет означает массовый сбор данных обо всех, включая тех, кто старше 18 лет", – сказал Карл Сабо, вице-президент и главный юрисконсульт NetChoice.

В решении по Калифорнии, в котором был инициирован аналогичный законопроект, окружной судья США Бет Лабсон Фриман отмечает, что закон регулирует защищенную свободу слова и нарушает Первую поправку.

Федеральный судья также установил, что требование закона о том, чтобы платформы оценивали возраст детей в своих сервисах, "скорее всего, усугубит" обеспокоенность по поводу конфиденциальности детей, а не поможет предотвратить вред.

В настоящее время законопроект на стадии обсуждения.

New York Times информирует, что законодатели США уже давно инициируют заявления о привлечении технологических компаний к ответственности. Как республиканцы, так и демократы в разное время заявляли, что пришло время регулировать деятельность технологических гигантов в таких вопросах, как конфиденциальность и антимонопольное законодательство

Однако в течение многих лет именно этим все и закончилось: без каких-либо новых федеральных правил, которым компании могли бы следовать.

Любой законодательный прогресс в сфере безопасности детей в интернете станет противовесом застою, который охватил Конгресс в последние годы по другим технологическим вопросам. Снова и снова предложения по правилам управления такими технологическими гигантами, как Google и Meta, не становились законом.

На этом фоне хочется пожелать нашим западным коллегам наработать опыт в управлении социальными процессами, максимально обезопасить подрастающее поколения и потом приходить к нам с "best practices", которые мы с удовольствием используем в строительстве "Справедливого Казахстана".

Автор: Усен Сулеймен, глава Фонда National Endowment for Prosperity

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