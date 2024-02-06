Новым министром здравоохранения стала Акмарал Альназарова
Фото: Facebook/Акмарал Альназарова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, Акмарал Альназарова возглавила Минздрав вместо Ажар Гиният.
"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну Министром здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в указе президента.
Акмарал Альназарова ранее была депутатом Сената Парламента. Она родилась в 1971 году в Кызылорде, окончила Алматинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук.
Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Основные должности:
- начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004);
- начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007);
- заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);
- руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (2015-2019);
- депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.
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