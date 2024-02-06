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Законодательство РК

Новым министром здравоохранения стала Акмарал Альназарова

Акмарал Альназарова стала новым министром здравоохранения Фото: Facebook/Акмарал Альназарова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, Акмарал Альназарова возглавила Минздрав вместо Ажар Гиният.

"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну Министром здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в указе президента.

Акмарал Альназарова ранее была депутатом Сената Парламента. Она родилась в 1971 году в Кызылорде, окончила Алматинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук.

Начинала карьеру как врач приемного покоя в городской детской больнице Кызылорды. Впоследствии занимала ряд должностей в учреждениях здравоохранения Кызылорды. Основные должности:

  • начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004);
  • начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007);
  • заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);
  • руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (2015-2019);
  • депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.

Ранее стало известно, что Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана.

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