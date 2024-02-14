Откуда появился вирус кори, поражающий казахстанцев

Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в Астане 14 февраля рассказала о результатах генетического исследования циркулирующего в столице и по всему Казахстану вируса кори, передает Zakon.kz.

Как сообщила Бейсенова, генетики в столичном филиале Национального центра экспертизы провели исследования методом секвенирования.

"Для этого направлено 47 проб лабораторно подтвержденного материала. Результаты генотипирования показали, что 100% образцов принадлежат к генотипу D8. Это штамм, который возник в Азии в 1980-е годы, и на сегодняшний день распространяется по всему миру". Сархат Бейсенова

Всемирная организация здравоохранения признает существование 23 генотипов вируса кори, 16 из которых были идентифицированы после 1990 года. Штамм D8 имеет, по различным данным, индийское происхождение и считается активным. К неактивным обычно относят геноварианты вирусов, которые нигде не выявляются в последние 15 лет. Что касается генотипа вируса D8, его выделяют сегодня во многих странах евразийского континента.

При этом ученые отмечают, что генетические различия вирусов кори не являются биологически значимыми и не сказываются на эффективности вакцинации.

Между тем, по информации главного санврача, ситуация по кори в Астане остается неблагополучной.

"С начала 2024 года в Астане зарегистрировано 2278 первичных и 609 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 429. Заболеваемость начала перемещаться в старшую возрастную группу. При этом проводимая дополнительная массовая иммунизация повлияла на снижение заболеваемости среди детей в возрасте до одного года, в год и в 2 года по сравнению с декабрем. Так, заболеваемость детей до 1 года в январе по сравнению с декабрем снизилась на 15%, детей в возрасте 1 год – на 8,5% и детей в 2 года – на 21,3%, соответственно". Сархат Бейсенова

26 января 2024 года главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова отметила, что увеличение социальных контактов во время новогодних праздников привело к росту заболеваемости корью среди взрослых.