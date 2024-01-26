Контакты во время новогодних праздников привели к росту заболеваемости корью в Астане

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в столичной службе коммуникаций 26 января 2024 года рассказала, что увеличение социальных контактов во время новогодних праздников привело к росту заболеваемости корью среди взрослых, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что в Астане ситуация по кори продолжает оцениваться нестабильной.

"На текущей неделе в сутки зарегистрированы до 48 случаев заболевания корью. С начала января в столице зарегистрированы 1029 первичных и 321 подтвержденный случай кори, в том числе среди детей до 14 лет – 227. Более 68% заболевших не были ранее привиты против кори. Показатель заболеваемости кори за последнюю неделю незначительно вырос по сравнению с предыдущей неделей – в 1,1 раза. Отмечается рост среди взрослого населения с 49 до 71 случая в связи с увеличением социальных контактов во время новогодних праздников", – заявила главный санитарный врач Астаны.

При этом, по ее данным, по сравнению с декабрем наблюдается снижение заболеваемости среди детей до года и среди детей трех лет за счет дополнительной вакцинации.

На сегодняшний день на лечении в детской инфекционной больнице находятся 220 детей, из них двое – в реанимации. Загруженность составляет 44%. 114 детей получают амбулаторное лечение от кори в городских поликлиниках.

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