Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах в 13 областях Казахстана

Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах в 13 областях Казахастана Фото: pixabay
По состоянию на 22:00 14 февраля 2024 года из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участке автодорог республиканского значения в 13 областях, сообщает Zakon.kz.

Движение ограничено: 

  • Абайская область – 7 участков (825 км)
  • Актюбинская область – 2 участка (405 км)
  • Алматинская область – 1 участок (84 км)
  • Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км)
  • Жамбылская область – 1 участок (450 км)
  • Жетысуская область – 1 участок (100 км)
  • Карагандинская область – 1 участок (48 км)
  • Костанайская область – 1 участка (83 км)
  • Кызылординская область – 1 участка (815 км)
  • Павлодарская область – 2 участка (423 км)
  • Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км)
  • Туркестанская область – 2 участка (283 км)
  • Улытауская область – 2 участка (438 км)

На автодорогах республиканского значения задействовано 332 единицы техники и 412 человек.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения. В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также

Астанчане возмутились завышенным счетам за тепло и свет. Антимонопольщики сделали заявление
Астанчане возмутились завышенными счетами за тепло и свет: антимонопольщики сделали заявление
"КазМунайГаз": Ущерб от забастовки West Oil Software в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге
"КазМунайГаз": Ущерб от забастовки West Oil Software в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге
Министр культуры и информации РК
Аида Балаева предложила ряд конкретных мер по решению проблемы этики журналиста
Диана Абдуллаева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: