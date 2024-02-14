Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах в 13 областях Казахстана
Фото: pixabay
По состоянию на 22:00 14 февраля 2024 года из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участке автодорог республиканского значения в 13 областях, сообщает Zakon.kz.
Движение ограничено:
- Абайская область – 7 участков (825 км)
- Актюбинская область – 2 участка (405 км)
- Алматинская область – 1 участок (84 км)
- Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км)
- Жамбылская область – 1 участок (450 км)
- Жетысуская область – 1 участок (100 км)
- Карагандинская область – 1 участок (48 км)
- Костанайская область – 1 участка (83 км)
- Кызылординская область – 1 участка (815 км)
- Павлодарская область – 2 участка (423 км)
- Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км)
- Туркестанская область – 2 участка (283 км)
- Улытауская область – 2 участка (438 км)
На автодорогах республиканского значения задействовано 332 единицы техники и 412 человек.
Ранее Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения. В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript