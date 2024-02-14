Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах в 13 областях Казахстана

Фото: pixabay

По состоянию на 22:00 14 февраля 2024 года из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участке автодорог республиканского значения в 13 областях, сообщает Zakon.kz.

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