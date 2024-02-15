В 14 областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы
Фото: pixabay
По состоянию на 07:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.
Трассы закрыты в следующих регионах:
- Абайская область – 7 участков (796 км);
- Актюбинская область – 5 участков (696 км);
- Алматинская область – 1 участок (84 км);
- Атырауская область – 1 участок (9 км);
- Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км);
- Жамбылская область – 1 участок (450 км);
- Жетысуская область – 2 участка (158 км);
- Карагандинская область – 1 участок (48 км);
- Костанайская область – 1 участка (83 км);
- Кызылординская область – 1 участка (815 км);
- Павлодарская область – 2 участка (423 км);
- Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км);
- Туркестанская область – 2 участка (283 км);
- Улытауская область – 2 участка (438 км).
Согласно информации "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.
Ранее сообщалось, что 32-градусные морозы вернутся в Казахстан.
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