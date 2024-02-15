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В 14 областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

закрытые дороги Фото: pixabay
По состоянию на 07:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.

Трассы закрыты в следующих регионах:

  • Абайская область – 7 участков (796 км);
  • Актюбинская область – 5 участков (696 км);
  • Алматинская область – 1 участок (84 км);
  • Атырауская область – 1 участок (9 км);
  • Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км);
  • Жамбылская область – 1 участок (450 км);
  • Жетысуская область – 2 участка (158 км);
  • Карагандинская область – 1 участок (48 км);
  • Костанайская область – 1 участка (83 км);
  • Кызылординская область – 1 участка (815 км);
  • Павлодарская область – 2 участка (423 км);
  • Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км);
  • Туркестанская область – 2 участка (283 км);
  • Улытауская область – 2 участка (438 км).

Согласно информации "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.

Ранее сообщалось, что 32-градусные морозы вернутся в Казахстан.

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Елена Беляева
Казавтожол Казахстан
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