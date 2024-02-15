В 14 областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

Фото: pixabay

По состоянию на 07:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.

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