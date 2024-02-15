Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах почти во всех областях Казахстана
Фото: pixabay
По состоянию на 00.00 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 38 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.
Движение ограничено:
- Абайская область – 9 участков (1053 км)
- Актюбинская область – 5 участков (696 км)
- Алматинская область – 1 участок (84 км)
- Атырауская область – 1 участок (9 км)
- Восточно-Казахстанская область – 7 участка (511 км)
- Жамбылская область – 1 участок (450 км)
- Жетысуская область – 2 участок (158 км)
- Карагандинская область – 1 участков (48 км)
- Кызылординская область – 1 участка (815 км)
- Павлодарская область – 2 участков (423 км)
- Северо-Казахстанская область – 3 участок (316 км)
- Туркестанская область – 2 участка (283 км)
- Улытауская область – 2 участок (438 км)
- Костанайская область – 1 участка (83 км)
На автодорогах республиканского значения задействовано 304 единиц техники и 385 человек.
Ранее Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения. В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.
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