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Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах почти во всех областях Казахстана

Движение авто ограничили из-за непогоды на трассах почти во всех областях Казахстана Фото: pixabay
По состоянию на 00.00 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 38 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.

Движение ограничено: 

  • Абайская область – 9 участков (1053 км)
  • Актюбинская область – 5 участков (696 км)
  • Алматинская область – 1 участок (84 км)
  • Атырауская область – 1 участок (9 км)
  • Восточно-Казахстанская область – 7 участка (511 км)
  • Жамбылская область – 1 участок (450 км)
  • Жетысуская область – 2 участок (158 км)
  • Карагандинская область – 1 участков (48 км)
  • Кызылординская область – 1 участка (815 км)
  • Павлодарская область – 2 участков (423 км)
  • Северо-Казахстанская область – 3 участок (316 км)
  • Туркестанская область – 2 участка (283 км)
  • Улытауская область – 2 участок (438 км)
  • Костанайская область – 1 участка (83 км)

На автодорогах республиканского значения задействовано 304 единиц техники и 385 человек.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения. В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

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