Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана

Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана Фото: unsplash
Из-за морозов, накрывших практически всю территорию Казахстана, школьников продолжают отправлять на дистанционный формат обучения. К примеру, сегодня, 22 февраля 2024 года, на дистанционку отправили учащихся первой смены в Астане и Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном управлении образования, учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Причина – ухудшение погодных условий.

Также из-за неблагоприятных погодных условий на дистанционный формат обучения перевели учащихся первой смены в Абайской области:

  • 1-4 классы 51 школы Урджарского района;
  • 1-11 классы всех школ Жарминского, Абайского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей.

При этом в областном управлении образования отметили, что школьники из 5-11 классов 51 школы Урджарского района будут учиться в штатном режиме.

Материал по теме

В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет

О том, когда в Казахстане отступят лютые холода, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Прогноз погоды
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта
закрытые дороги
Трассы закрыли в шести областях Казахстана из-за непогоды
в роддоме Семея жалуются на холод
В роддоме Семея ответили на жалобу о холоде и отсутствии кислорода в палатах
Динара Халдарова
Абайская область Астана Образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
температурный рекорд в Семей орманы
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: