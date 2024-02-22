Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана
Фото: unsplash
Из-за морозов, накрывших практически всю территорию Казахстана, школьников продолжают отправлять на дистанционный формат обучения. К примеру, сегодня, 22 февраля 2024 года, на дистанционку отправили учащихся первой смены в Астане и Абайской области, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в столичном управлении образования, учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Причина – ухудшение погодных условий.
Также из-за неблагоприятных погодных условий на дистанционный формат обучения перевели учащихся первой смены в Абайской области:
- 1-4 классы 51 школы Урджарского района;
- 1-11 классы всех школ Жарминского, Абайского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей.
При этом в областном управлении образования отметили, что школьники из 5-11 классов 51 школы Урджарского района будут учиться в штатном режиме.
О том, когда в Казахстане отступят лютые холода, можете узнать по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript