Что построят на месте старой школы №72 в Алматы

На встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым жители Ауэзовского района спросили о судьбе школы №72. Они обеспокоены тем, что на месте учебного заведения будут построены новые жилые комплексы, сообщает Zakon.kz.

Но градоначальник поспешил успокоить алматинцев, заверив, что на месте старого здания школы №72 будет построена новая школа.

"Эта школа очень старая, дети не могут получать в ней качественное образование из-за переполненных классов. Поэтому мы планируем снести старое здание и построить новую современную школу с увеличением проектной мощности с 380 до 1200 мест. Для этого нам нужна дополнительная земля", – заявил Ерболат Досаев.

По его словам, город растет, население увеличивается, требуются новые социальные объекты.

"На сегодня независимым оценщиком произведен осмотр по 40 собственникам недвижимого имущества. Никаких ЖК или коммерческих объектов здесь строиться не будет!" Ерболат Досаев

Общеобразовательная школа №72 расположена в мкр. Таугуль. Проектная мощность школы – 380 ученических мест (фактически посещают 494 ребенка). Ожидается, что после реализации 8 очередей программы реновации ветхого жилья и строительства ЖК "Асыл Тас" дефицит составит порядка 2 тыс. ученических мест.

"Ранее районным акиматом было инициировано обращение об изъятии земельного участка с целью расширения территории школы. На сегодняшний день оценщиком произведен осмотр по 40 собственникам недвижимого имущества. Сейчас разрабатывается ПСД на строительство нового здания школы со сносом старого. Начало строительно-монтажных работ планируется на второй квартал 2025 года, завершение – первый квартал 2026 года", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

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