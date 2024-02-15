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Досаев про раздельный сбор мусора: Если тенгой бить не будем, ничего не получится

раздельный сбор мусора Фото: freepik
Аким Алматы Ерболат Досаев 15 февраля 2024 года рассказал, что в скором времени всем жителям города придется соблюдать правила по раздельному сбору мусора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Алматы рассказала, что по Экологическому кодексу в Казахстане предусматривается раздельный сбор мусора, однако не во всех дворах мегаполиса есть такие контейнеры.

"По вашему отчету было выделено 6 млрд тенге на раздельный сбор мусора, но мы знаем, что это просто контейнеры, в которых не предусмотрен отдельный сбор мусора. Такую систему пытались ввести, поставили контейнеры для пластика, хлеба, но потом они благополучно исчезли. Как мы будем решать этот вопрос?" – спросила алматинка.

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров отметил, что сейчас рассматривается вопрос о внесении дополнений в законодательство, в том числе в Экологический кодекс, которые позволят городскому маслихату принимать правила управления ТБО.

"На самом деле сетки – это отдельная эпопея. У нас раздельный сбор мусора не отрегулирован нормативно. Работу проводим, надеюсь, маслихат нас поддержит, это будет обязательным требованием для всех с соответствующими штрафами. Сегодня если тенгой не будем бить, по-другому не получается", – объяснил Ерболат Досаев.

Ранее акима Алматы попросили пересмотреть проект БРТ по пр. Райымбека. Однако градоначальник заявил, что проект менять акимат не будет, линии для скоростного общественного транспорта, по его словам, там необходимы.

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