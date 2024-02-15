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В 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

закрытые дороги Фото: pixabay
По состоянию на 18:00 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введены в следующих регионах:

  • Абайская область – 2 участка (177 км);
  • Актюбинская область – 2 участка (467 км);
  • Алматинская область – 1 участок (84 км);
  • Восточно-Казахстанская область – 4 участков (298 км);
  • Жамбылская область – 1 участок (450 км);
  • Жетысуская область – 1 участок (100 км);
  • Костанайская область – 1 участок (83 км);
  • Кызылординская область – 1 участка (582 км);
  • Северо-Казахстанская область – 1 участка (163 км);
  • Туркестанская область – 2 участка (283 км);
  • Улытауская область – 1 участка (115 км).
"На автодорогах республиканского значения задействовано 670 единиц техники и 1479 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее спасатели назвали лавиноопасные маршруты в Алматы, по которым лучше не ходить.

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