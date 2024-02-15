В 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
Фото: pixabay
По состоянию на 18:00 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.
Ограничения введены в следующих регионах:
- Абайская область – 2 участка (177 км);
- Актюбинская область – 2 участка (467 км);
- Алматинская область – 1 участок (84 км);
- Восточно-Казахстанская область – 4 участков (298 км);
- Жамбылская область – 1 участок (450 км);
- Жетысуская область – 1 участок (100 км);
- Костанайская область – 1 участок (83 км);
- Кызылординская область – 1 участка (582 км);
- Северо-Казахстанская область – 1 участка (163 км);
- Туркестанская область – 2 участка (283 км);
- Улытауская область – 1 участка (115 км).
"На автодорогах республиканского значения задействовано 670 единиц техники и 1479 человек"."КазАвтоЖол"
Ранее спасатели назвали лавиноопасные маршруты в Алматы, по которым лучше не ходить.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript