В 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Фото: pixabay

По состоянию на 18:00 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: