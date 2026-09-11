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События

Президент выразил благодарность Гизату Нурдаулетову

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 10:36 Фото: akorda.kz
Президент выразил благодарность Гизату Нурдаулетову за плодотворную и добросовестную службу на благо страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что Гизат Дауренбекович направлял все свои профессиональные знания и опыт на защиту интересов государства и укрепление его стабильности. Президент также подчеркнул его значительный вклад в продвижение государственной политики и успешную реализацию масштабных реформ", – написал он в Telegram.

29 августа 2026 года глава государства подписал указ, подразумевающий образование Аппарата Совета Безопасности РК и утверждающий его структуру.

31 августа 2026 года президент освободил Гизата Нурдаулетова от должности секретаря Совета Безопасности (СБ) Казахстана, которую он занимал с 2023 года.

5 сентября 2026 года руководителем Аппарата Совета Безопасности РК был назначен Мурат Баймукашев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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