Более 30 рейсов отменены или задерживаются в аэропорту Алматы

В Международном аэропорту Алматы сегодня, 16 февраля 2024 года, из-за сильного снегопада отменены или задерживаются десятки рейсов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15:32 отменены или задерживаются 32 авиарейса.

Отправление из Алматы:

Отменены два рейса (FlyArystan – в Кызылорду, Air Astana – в Астану).

(FlyArystan – в Кызылорду, Air Astana – в Астану). Задержаны 11 рейсов (Air Astana – в Дели, Астану (2 рейса), Доху, Кызылорду, FlyArystan – в Семей, Костанай, Усть-Каменогорск, Туркестан, Qazaq Air – в Астану, Scat – в Москву (Внуково).

Прибытие в Алматы:

Отменены три рейса (FlyArystan – из Кызылорды, Air Astana – из Усть-Каменогорска и Астаны).

(FlyArystan – из Кызылорды, Air Astana – из Усть-Каменогорска и Астаны). Задержаны 16 рейсов (Qazaq Air – из Кокшетау, FlyArystan – из Атырау, Семея, Scat – из Актобе, Жезказгана, Москвы (Шереметьево), Атырау, Тараза, Air Astana – из Душанбе, Дубая, Ташкента, Кызылорды, Астаны, Дели, Дохи, Wizz Air – из Абу-Даби).

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Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.