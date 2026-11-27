В селе Карагужиха Глубоковского района Восточно-Казахстанской области спасатели помогли медикам добраться до пациента и организовали его транспортировку к машине скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Из-за сложных дорожных условий медицинская бригада не смогла самостоятельно доехать до отдаленного населенного пункта. Сотрудники МЧС на высокопроходимой спецтехнике доставили врачей к дому мужчины.

После осмотра медики приняли решение о срочной госпитализации. Спасатели перевезли пациента к автомобилю скорой помощи и передали врачам для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Бурабайском районе Акмолинской области спасатели пришли на помощь дикому лебедю, который не мог самостоятельно выбраться из водоема.