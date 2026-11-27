Когда скорая не может проехать: в ВКО спасатели доставили врачей к пациенту
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Карагужиха Глубоковского района Восточно-Казахстанской области спасатели помогли медикам добраться до пациента и организовали его транспортировку к машине скорой помощи, сообщает Zakon.kz.
Из-за сложных дорожных условий медицинская бригада не смогла самостоятельно доехать до отдаленного населенного пункта. Сотрудники МЧС на высокопроходимой спецтехнике доставили врачей к дому мужчины.
После осмотра медики приняли решение о срочной госпитализации. Спасатели перевезли пациента к автомобилю скорой помощи и передали врачам для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что в Бурабайском районе Акмолинской области спасатели пришли на помощь дикому лебедю, который не мог самостоятельно выбраться из водоема.
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