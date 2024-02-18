Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что в одной из компаний подделывают тесты и реагенты для анализов. В Министерстве здравоохранения заявили, что по данному факту начата проверка, сообщает Zakon.kz.

По информации Козачкова, к нему пришла жалоба от бывшего работника ТОО Prime Medical – компании, специализирующейся на поставке тестов для анализов и реагентов, а также других медицинских товаров.

"По словам автора обращения, в фирме подделывают и переклеивают этикетки товаров, чтобы продавать в больницы и аптеки продукцию с истекшим сроком годности. Если изложенные в заявлении факты соответствуют действительности, то это означает, что в медучреждениях страны прямо сейчас используют тесты с недостоверными результатами", – написал он.

В МЗ РК отреагировали на пост журналиста и сообщили что в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Астана поступило обращение от гр. А. касательно фальсификации медицинских изделий.

"По факту обращения 15 февраля 2024 года Департаментом зарегистрирована и начата внеплановая проверка. В настоящее время специалистами проводится работа по определению серии товара, способов завоза и факта реализации в медицинских организациях", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после определения серии товара и списка медицинских организаций, куда была осуществлена отгрузка, будут направлены соответствующие уведомления о приостановлении использования данных медицинских изделий.

"В случае подтверждения фактов указанных в обращении, будет принято решение о приостановления серии и изъятие из оборота. Также будут приняты административные меры, в отношении лиц, ответственных за ввоз и распространение нелегальных медицинских изделий. В случае обнаружения признаков уголовных правонарушений, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", – добавили в Минздраве.

Ранее новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля заявила, что вопрос об отмене обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане не стоит и не должен стоять.

