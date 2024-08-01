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Проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ озвучили в Минкультуры Казахстана

петиция, ЛГБТ, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:04 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров 1 августа 2024 года озвучил проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Камбаров отметил, что, в соответствии со ст. 14 Конституции РК, все граждане равны перед законом и судом, при этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам.

"На основании изложенного петиция поддерживается частично. Вместе с тем принято решение поддержать петицию в части требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений". В настоящий момент необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы его регулирования", – сказал он.

По его словам, решение по петиции будет направлено его авторам до 6 августа.

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