Проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ озвучили в Минкультуры Казахстана
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров 1 августа 2024 года озвучил проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.
Кайрат Камбаров отметил, что, в соответствии со ст. 14 Конституции РК, все граждане равны перед законом и судом, при этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам.
"На основании изложенного петиция поддерживается частично. Вместе с тем принято решение поддержать петицию в части требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений". В настоящий момент необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы его регулирования", – сказал он.
По его словам, решение по петиции будет направлено его авторам до 6 августа.
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