Смена фамилии в Казахстане: все, что нужно и важно знать

В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы сегодня, 21 августа 2025 года, рассказали, могут ли граждане Казахстана сменить фамилию и какие документы для этого необходимы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законодательством РК каждый гражданин имеет право на изменение фамилии.

"Подать документы можно в отделе регистрации актов гражданского состояния или в центре обслуживания населения по месту жительства. После подачи документов заявление рассматривается в ЗАГСе в течение 30 календарных дней". Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

Для оформления процедуры потребуется подать заявление и предоставить:

удостоверение личности или паспорт,

свидетельство о рождении,

свидетельство о браке (для состоящих в браке),

свидетельства о рождении детей (при наличии),

квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.

Также мужчины дополнительно предоставляют копию военного билета.

Руководитель Управления РАГС Баян Абдулланова уточнила, что смена фамилии в Казахстане осуществляется в нескольких случаях:

по желанию самого гражданина,

при обнаружении ошибок в документах,

при заключении или расторжении брака,

а также при усыновлении ребенка.

По ее данным, в Алматы с начала года с таким заявлением обратился 2431 человек.

"Сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет при наличии письменного согласия родителей или опекуна". Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

После изменения фамилии гражданин обязан заменить следующие документы:

удостоверение личности,

свидетельство о рождении,

водительское удостоверение,

документы на транспорт,

свидетельство о браке (при наличии),

документы на имущество,

банковские карты и счета.

"Дипломы и аттестаты остаются действительными и не требуют переоформления. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии". Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

Ранее казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак.