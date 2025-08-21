Смена фамилии в Казахстане: все, что нужно и важно знать
В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы сегодня, 21 августа 2025 года, рассказали, могут ли граждане Казахстана сменить фамилию и какие документы для этого необходимы, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с законодательством РК каждый гражданин имеет право на изменение фамилии.
"Подать документы можно в отделе регистрации актов гражданского состояния или в центре обслуживания населения по месту жительства. После подачи документов заявление рассматривается в ЗАГСе в течение 30 календарных дней".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы
Для оформления процедуры потребуется подать заявление и предоставить:
- удостоверение личности или паспорт,
- свидетельство о рождении,
- свидетельство о браке (для состоящих в браке),
- свидетельства о рождении детей (при наличии),
- квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.
Также мужчины дополнительно предоставляют копию военного билета.
Руководитель Управления РАГС Баян Абдулланова уточнила, что смена фамилии в Казахстане осуществляется в нескольких случаях:
- по желанию самого гражданина,
- при обнаружении ошибок в документах,
- при заключении или расторжении брака,
- а также при усыновлении ребенка.
По ее данным, в Алматы с начала года с таким заявлением обратился 2431 человек.
"Сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет при наличии письменного согласия родителей или опекуна".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы
После изменения фамилии гражданин обязан заменить следующие документы:
- удостоверение личности,
- свидетельство о рождении,
- водительское удостоверение,
- документы на транспорт,
- свидетельство о браке (при наличии),
- документы на имущество,
- банковские карты и счета.
"Дипломы и аттестаты остаются действительными и не требуют переоформления. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы
