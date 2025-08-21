#АЭС в Казахстане
Общество

Смена фамилии в Казахстане: все, что нужно и важно знать

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы сегодня, 21 августа 2025 года, рассказали, могут ли граждане Казахстана сменить фамилию и какие документы для этого необходимы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законодательством РК каждый гражданин имеет право на изменение фамилии.

"Подать документы можно в отделе регистрации актов гражданского состояния или в центре обслуживания населения по месту жительства. После подачи документов заявление рассматривается в ЗАГСе в течение 30 календарных дней".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

Для оформления процедуры потребуется подать заявление и предоставить:

  • удостоверение личности или паспорт,
  • свидетельство о рождении,
  • свидетельство о браке (для состоящих в браке),
  • свидетельства о рождении детей (при наличии),
  • квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.

Также мужчины дополнительно предоставляют копию военного билета.

Руководитель Управления РАГС Баян Абдулланова уточнила, что смена фамилии в Казахстане осуществляется в нескольких случаях:

  • по желанию самого гражданина,
  • при обнаружении ошибок в документах,
  • при заключении или расторжении брака,
  • а также при усыновлении ребенка.

По ее данным, в Алматы с начала года с таким заявлением обратился 2431 человек.

"Сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет при наличии письменного согласия родителей или опекуна".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

После изменения фамилии гражданин обязан заменить следующие документы:

  • удостоверение личности,
  • свидетельство о рождении,
  • водительское удостоверение,
  • документы на транспорт,
  • свидетельство о браке (при наличии),
  • документы на имущество,
  • банковские карты и счета.
"Дипломы и аттестаты остаются действительными и не требуют переоформления. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии".Пресс-служба филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы

Ранее казахстанцам объяснили, что делать, если истек срок заявки на брак.

