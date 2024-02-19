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Взрывы под Таразом: потерпевшие просят оправданных военных признать виновными

Взрывы под Таразом, суд, апелляция Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс по делу о взрывах под Таразом. Рассмотрение апелляционной жалобы поступило в военный суд в Астане в конце января. Однако допрос участников процесса был невозможен из-за плохого качества интернета.

В итоге было удовлетворено ходатайство о рассмотрении апелляционных жалоб в южном мегаполисе. К слову, в суде первой инстанции двух солдат приговорили к тюремному сроку, остальных подсудимых отпустили из зала суда. Какие заявления сделали участника процесса - в материале Zakon.kz.

Одним из первых выступил Ерлан Бошай. Экс-руководителя эксплуатационных частей Минобороны Жамбылской области в суде первой инстанции оправдали. Однако по ходатайству прокурора его попросили отправить за решетку на 13 лет. Только вот с решением надзорного органа экс-сотрудник военной части и его адвокат не согласны.

"Прошу апелляционную коллегию приговор первой инстанции оставить в силе, апелляционную жалобу без удовлетворения. Я не согласен с протестом прокурора. Потому что в первой инстанции в отношение меня правильно и объективно было принято решение в том, что я не виновен", - заявил в суде Ерлан Бошай.
Апелляционный суд, взрывы в Таразе, Шымкент

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Жалобу надзорного органа и осужденных солдат рассматривает апелляционная коллегия. Признать виновными и отправить в колонию оправданных сотрудников военной части просят и потерпевшие. По словам брата одного из погибших пожарных, семьи потеряли 18 настоящих мужчин, профессионалов своего дела, сыновей, мужей и отцов. В числе погибших были и военные.

"Я родной брат погибшего пожарного Мейржана Айманова. Я не согласен с решением суда первой инстанции. Приговор слишком мягкий. Многие статьи убрали вообще, офицеров вообще оправдали. Получается во всем виноваты эти два солдата? Если офицеры ответственно выполняли свою работу, такого, возможно, не случилось бы. Куда смотрели высшие люди? Это же стратегический объект. Я прошу вынести справедливый приговор и полностью согласен с протестом прокурора. 18 человек погибли и сколько детей остались сиротами. Пусть офицеров осудят на 6 лет, а солдат на 13 лет, и пусть они признают свою вину. При таком раскладе наше сердце хотя бы будет спокойным и будет на месте", - сказал брат погибшего во время взрывов в Жамбылской области сотрудника ДЧС Омиржан Айманов.
Апелляционный суд в Шымкенте, взрывы в Таразе, апелляция, суд

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Выступили сегодня в суде и представители акимата, а также Министерства обороны. Оба ведомства согласились с решением суда первой инстанции и просят апелляционную коллегию вынести решение на свое усмотрение.

Приговор шести обвиняемым по громкому делу вынесли в военном суде Шымкента в октябре 2023 года. Обвиняемыми по делу были двое солдат и четверо военнослужащих. Согласно приговору, двое офицеров имели воинское звание подполковника. Приговором суда двух военнослужащих оправдали, еще двоих освободили от уголовной ответственности.

Апелляционный суд, взрывы в Таразе, Шымкент

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Тогда признали виновным в пожаре только двух солдат, их приговорили к девяти годам лишения свободы. Они также должны выплатить государству 24 млрд тенге в качестве ущерба. Однако адвокат осужденных солдат с вердиктом суда первой инстанции не согласен. Сторона защиты уверяет, что их вину в суде доказать не смогли.

"Приговор суда первой инстанции шымкетского горнизонного суда в отношении моих подзащитных - не обоснованный. Их вина не была доказана. Мы предоставили все доказательства о невиновности и не причастности их к данному происшествию. Вынесли приговор, ссылаясь только на обвинительный акт в отношении моих подзащитных. Те доказательства, которые мы предоставили, они не опровергли",- рассказал адвокат осужденных солдат Амре Сагадат.

Осужденные солдаты в свою очередь, сегодня находились на скамье подсудимых, и на этом же месте попрощались с родителями. На данный момент они находятся в СИЗО. Следующий процесс апелляционная коллегия назначила на 28 февраля. Он пройдет в военном суде Астаны. Участников процесса планируют подключить онлайн.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складировали инженерные боеприпасы.

Пожар не удалось быстро локализовать, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. В результате 18 человек погибли.

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