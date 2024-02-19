В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) 19 февраля 2024 года казахстанцам напомнили важную деталь при уплате обязательных пенсионных взносов (ОПВ), сообщает Zakon.kz.

Согласно Социальному кодексу РК, от уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в ЕНПФ освобождаются лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. Вместе с тем работодателю позволяется удержание и перечисление ОПВ в ЕНПФ на основании заявления вышеуказанных лиц.

"Таким образом, казахстанцы, имеющие инвалидность первой или второй групп, установленная бессрочно, имеют право подать заявление по месту работы о согласии на удержание ОПВ в ЕНПФ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, вправе получать пенсионные выплаты из ЕНПФ по установленному графику в виде ежемесячных пенсионных выплат. ЕНПФ с согласия вкладчика (получателя), предоставляемого в соответствии Законом РК "О персональных данных и их защите", самостоятельно запрашивает сведения об установлении инвалидности из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность".

"Подать заявление на выплату пенсионных накоплений можно при личном обращении в офис ЕНПФ или через поверенное лицо, через интернет-ресурс enpf.kz, а также посредством почтовой связи... В ЕНПФ также организовано выездное обслуживание для лиц с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда", – добавили в пресс-службе ЕНПФ.

Консультационные услуги ЕНПФ можно получить посредством:

мессенджеров (чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18),

call-центра по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный),

на корпоративном сайте enpf.kz, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

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