Казахстанцам напомнили важную деталь при уплате обязательных пенсионных взносов
Согласно Социальному кодексу РК, от уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в ЕНПФ освобождаются лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. Вместе с тем работодателю позволяется удержание и перечисление ОПВ в ЕНПФ на основании заявления вышеуказанных лиц.
"Таким образом, казахстанцы, имеющие инвалидность первой или второй групп, установленная бессрочно, имеют право подать заявление по месту работы о согласии на удержание ОПВ в ЕНПФ", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, вправе получать пенсионные выплаты из ЕНПФ по установленному графику в виде ежемесячных пенсионных выплат. ЕНПФ с согласия вкладчика (получателя), предоставляемого в соответствии Законом РК "О персональных данных и их защите", самостоятельно запрашивает сведения об установлении инвалидности из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность".
"Подать заявление на выплату пенсионных накоплений можно при личном обращении в офис ЕНПФ или через поверенное лицо, через интернет-ресурс enpf.kz, а также посредством почтовой связи... В ЕНПФ также организовано выездное обслуживание для лиц с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда", – добавили в пресс-службе ЕНПФ.
Консультационные услуги ЕНПФ можно получить посредством:
- мессенджеров (чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18),
- call-центра по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный),
- на корпоративном сайте enpf.kz, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.
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