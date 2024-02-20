Школьники в нескольких областях РК снова будут учиться дома
Фото: unsplash
В шести регионах Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий школьников временно перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Дистанционку ввели для учащихся 0 -11 классов первой смены и студентов колледжей в Абайской области, ВКО, Павлодаре, Караганде.
В столице также ученики 0-9 классов первой смены будут учиться онлайн.
И в Кокшетау учащиеся первой смены 1-4 классов переходят на дистанционный формат обучения.
Ранее сообщалось, что из-за морозов в семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение. А в девяти областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript