Такой подход неприемлем: премьер раскритиковал противопаводковые меры

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 20 февраля 2024 года сделал замечание профильным министерствам в связи с плохой подготовкой к периоду паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации противопаводковых мероприятий в регионах.

"Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме. В итоге, из 218 мероприятий 92 – не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий". Олжас Бектенов

Премьер также обратил внимание на то, что в отдельных областях финансовые средства на вывоз снега выделяются только для крупных городов и областных центров, а в сельских населенных пунктах вопрос вывоза снега остается открытым.

"К примеру, в Павлодарской области из выделенных 4,5 млрд тенге для сельской местности предусмотрены лишь 900 млн тенге. В Карагандинской области из 5,4 млрд тенге на села предназначено 700 млн тенге. В Актюбинской области всего 100 млн тенге. Акимам регионов необходимо принять меры по своевременному вывозу снега, особенно – в сельской местности. Надо отметить, что уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и перелива дорог в ряде регионов. В целом, риски осложнения паводков сохраняются в 217 населенных пунктах страны". Олжас Бектенов

При этом, как отметил глава Кабмина, в последние годы угрозы паводка сохраняются в одних и тех же городах и селах.

"Очень многое зависит от четкой работы акиматов. Следует также обеспечить своевременную расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных дамб и обвалование населенных пунктов. Необходимо предусмотреть в местных бюджетах средства на возможные чрезвычайные ситуации. Акимы регионов должны держать вопросы паводков на личном контроле". Олжас Бектенов

Кроме того, по словам главы правительства, противопаводковые учения неэффективны.

"Министерством по ЧС ежегодно проверяется готовность к паводковому периоду в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем". Все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам, а в итоге – пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура. Это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге". Олжас Бектенов

Премьер поручил Министерству по ЧС пересмотреть формат проведения учений, а акиматам – изучить все причины паводков и обеспечить качественную готовность к ним.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал о плачевном состоянии гидротехнических сооружений в Казахстане. По его словам, 304 дамбы и плотины угрожают жизни казахстанцев.