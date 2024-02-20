Большая вода близко: Бектенов дал ряд поручений по борьбе с паводками
Глава Кабмина, обращаясь к министрам и акимам, заявил о том, что паводковый период будет сложным.
"До "большой воды" осталось совсем мало времени. В этой связи поручаю следующее. Первое. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами надо сконцентрировать специальную и инженерную технику, договориться с бизнесом об использовании их техники в качестве резерва, обеспечить запасы необходимых материалов вблизи наиболее опасных участков".Олжас Бектенов
Также премьер дал поручение заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано, подготовить нужные запасы продуктов питания и лекарств, подготовиться к проведению взрывных работ на реках восточных, северных и центральных регионов страны.
"Второе. Совместно с министерством информации с сегодняшнего дня начать повсеместное информирование населения о правилах поведения при угрозе, подтоплениях и эвакуации. Надо установить четкую обратную связь с населением и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью".Олжас Бектенов
Третье поручение премьер дал министерству транспорта – вести круглосуточный мониторинг состояния дорог и мостов, принять все необходимые меры по оперативному восстановлению в случае их размытия.
Материал по теме
Ранее Олжас Бектенов сделал замечание профильным министерствам в связи с плохой подготовкой к периоду паводков.