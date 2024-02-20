Большая вода близко: Бектенов дал ряд поручений по борьбе с паводками

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 20 февраля 2024 года рекомендовал министрам и акимам готовиться интенсивнее к сложному периоду паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина, обращаясь к министрам и акимам, заявил о том, что паводковый период будет сложным.

"До "большой воды" осталось совсем мало времени. В этой связи поручаю следующее. Первое. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами надо сконцентрировать специальную и инженерную технику, договориться с бизнесом об использовании их техники в качестве резерва, обеспечить запасы необходимых материалов вблизи наиболее опасных участков". Олжас Бектенов

Также премьер дал поручение заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано, подготовить нужные запасы продуктов питания и лекарств, подготовиться к проведению взрывных работ на реках восточных, северных и центральных регионов страны.

"Второе. Совместно с министерством информации с сегодняшнего дня начать повсеместное информирование населения о правилах поведения при угрозе, подтоплениях и эвакуации. Надо установить четкую обратную связь с населением и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью". Олжас Бектенов

Третье поручение премьер дал министерству транспорта – вести круглосуточный мониторинг состояния дорог и мостов, принять все необходимые меры по оперативному восстановлению в случае их размытия.

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Ранее Олжас Бектенов сделал замечание профильным министерствам в связи с плохой подготовкой к периоду паводков.