Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Большая вода близко: Бектенов дал ряд поручений по борьбе с паводками

Бектенов дал ряд поручений по борьбе с паводками Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 20 февраля 2024 года рекомендовал министрам и акимам готовиться интенсивнее к сложному периоду паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина, обращаясь к министрам и акимам, заявил о том, что паводковый период будет сложным.

"До "большой воды" осталось совсем мало времени. В этой связи поручаю следующее. Первое. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами надо сконцентрировать специальную и инженерную технику, договориться с бизнесом об использовании их техники в качестве резерва, обеспечить запасы необходимых материалов вблизи наиболее опасных участков".Олжас Бектенов

Также премьер дал поручение заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано, подготовить нужные запасы продуктов питания и лекарств, подготовиться к проведению взрывных работ на реках восточных, северных и центральных регионов страны.

"Второе. Совместно с министерством информации с сегодняшнего дня начать повсеместное информирование населения о правилах поведения при угрозе, подтоплениях и эвакуации. Надо установить четкую обратную связь с населением и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью".Олжас Бектенов

Третье поручение премьер дал министерству транспорта – вести круглосуточный мониторинг состояния дорог и мостов, принять все необходимые меры по оперативному восстановлению в случае их размытия.

Материал по теме

304 дамбы и плотины угрожают жизни казахстанцев

Ранее Олжас Бектенов сделал замечание профильным министерствам в связи с плохой подготовкой к периоду паводков.

Читайте также

Казахстан МС пожар СМИ Чингис Аринов
Министр объяснил рост числа сообщений о пожарах и дал указания СМИ
Анастасия Прилепская
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: