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8 участков трасс остаются закрытыми в Казахстане из-за метели

карта закрытых дорог Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 13:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 8 автодорогах республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – одна автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  • "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов).

Алматинская область – две автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха):

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
  • "Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 153 км (снег, метель, ограничение видимости):

  • "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан.

Жамбылская область – одна автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  • "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кордай (для грузового и общественного);
  • с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Жетысуская область – одна автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  • "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов);

Костанайская область – одна автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

  • "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов).

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

  • "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов)

По данным "КазАвтоЖола", на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 267 единиц техники и 392 человека.

18 февраля ночью в Жамбылской области эвакуировали 18 человек в пункт обогрева села Кенен. Автомобили с пассажирами находились на закрытом участке республиканской трассы.

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