Какой будет погода в Казахстане 22, 23 и 24 февраля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток – с 22 по 24 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", морозы не отступают.

"Несмотря на то, что на календаре конец февраля, морозы никак не покинут территорию Казахстана. Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели.

"Однако, хоть циклон и южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет", – добавили синоптики.

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