Какой будет погода в Казахстане 22-24 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большей части республики пройдут осадки.

"В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием атлантического циклона ожидается неустойчивая погода: прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем – с грозой. 23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах – осадки (дождь, снег), 24 октября в Жетысуской области в горах – сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Согласно данным гидрометцентра, по Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.

"В температурном фоне резких изменений не прогнозируется". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.