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Какой будет погода в Казахстане 22-24 октября

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:39 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большей части республики пройдут осадки.

"В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием атлантического циклона ожидается неустойчивая погода: прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем – с грозой. 23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах – осадки (дождь, снег), 24 октября в Жетысуской области в горах – сильные осадки (дождь, снег)".РГП "Казгидромет"

Согласно данным гидрометцентра, по Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.

"В температурном фоне резких изменений не прогнозируется".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды Снегопады
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