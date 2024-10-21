Какой будет погода в Казахстане 22-24 октября
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на большей части республики пройдут осадки.
"В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием атлантического циклона ожидается неустойчивая погода: прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем – с грозой. 23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах – осадки (дождь, снег), 24 октября в Жетысуской области в горах – сильные осадки (дождь, снег)".РГП "Казгидромет"
Согласно данным гидрометцентра, по Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.
"В температурном фоне резких изменений не прогнозируется".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.
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