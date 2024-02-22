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Вопиющие нарушения выявили в спецколледже Кентау

Вопиющие нарушения выявили в спецколледже Кентау Фото: unsplash
Сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили вопиющие нарушения прав 80 особенных детей, обучающихся в Специальном профессиональном колледже Кентау, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа, Специальный профессиональный колледж является единственным в стране специализированным учреждением для детей с ограниченными возможностями и создан для предоставления им реабилитационных и образовательных услуг.

Прокурорской проверкой установлено, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушение требований законодательства предоставляло ненадлежащее обеспечение государственными услугами студентов:

  1. Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, несоблюдение санитарных и противопожарных норм.
  2. Учреждением предоставлялись продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности.
"Более того, руководство Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, не принимало никаких мер".Прокуратура Туркестанской области

Для недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой региона внесены пять актов прокурорского реагирования в акимат Туркестанской области и территориальные департаменты госорганов.

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