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Более 7400 афтершоков: сколько из них ощутили жители Алматы

Более 7400 афтершоков: сколько из них ощутили жители Алматы Фото: pxhere
Казахстанские сейсмологи зафиксировали более 7400 афтершоков с момента сильного землетрясения, произошедшего на границе Китая и Кыргызстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор "Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев отметил, что афтершоки продолжаются по сей день. Землетрясение, которое почувствовали алматинцы в 00:26 23 января, приблизительно было 2 балла.

"С момента основного землетрясения, которое произошло на территории Китая и приграничной территории Кыргызстана 23 января, мы на сегодняшний день зафиксировали 7406 афтершоков, из которых только 16, включая сегодняшнее сейсмическое событие, были ощутимыми на территории Казахстана", – заявил Даулет Сарсенбаев.

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. 

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12 февраля сейсмологи заявили, что сильных землетрясений в 2024 году не ожидается.

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