Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток

С 23 по 24 марта казахстанские сейсмологи зафиксировали четыре афтершока на юго-востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентры всех четырех повторных толчков находились в 250-280 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая – места, где произошло январское землетрясение.

Первые толчки зафиксировали 23 марта в 02:03. Эпицентр находился в 254 км от Алматы; энергетический класс – 11.2; магнитуда – 4.3; глубина – 10 км.

Вторые произошли 23 марта в 06:41. Эпицентр находился в 262 км от Алматы; энергетический класс – 12; магнитуда – 5.2; глубина – 10 км.

Третий афтершок зарегистрирован 23 марта в 08:45. Эпицентр находился в 260 км от Алматы; энергетический класс – 10.6; магнитуда – 4.9; глубина – 10 км.

Четвертый, последний к этому часу толчок, произошел 24 марта в 11:15. Эпицентр – 280 км от Алматы; энергетический класс – 9.7; магнитуда – 4.3; глубина – 10 км.

Последнее сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта примерно в 11:22. Сила толчков составила 5 баллов.